Егоров рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – «Анжи» и ЦСКА в первом туре РФПЛ

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат поединки первого тура РФПЛ сезона-2016/17. Ключевую встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» доверили бригаде Александра Егорова, а его коллега Виталий Мешков отработает матч «Анжи» – ЦСКА.
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур
«Зенит» – «Локомотив» – Александр Егоров (Саранск)
«Анжи» – ЦСКА – Виталий Мешков (Дмитров)
«Ростов» – «Оренбург» – Алексей Николаев (Москва)
«Урал» – «Уфа» – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Спартак» – «Арсенал» – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
«Терек» – «Крылья Советов» – Алексей Еськов (Москва)
«Рубин» – «Амкар» – Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Краснодар» – «Томь» – Игорь Федотов (Москва)
Источник: РФС