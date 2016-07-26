Егоров рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – «Анжи» и ЦСКА в первом туре РФПЛ

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат поединки первого тура РФПЛ сезона-2016/17. Ключевую встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» доверили бригаде Александра Егорова, а его коллега Виталий Мешков отработает матч «Анжи» – ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

«Зенит» – «Локомотив» – Александр Егоров (Саранск)

«Анжи» – ЦСКА – Виталий Мешков (Дмитров)

«Ростов» – «Оренбург» – Алексей Николаев (Москва)

«Урал» – «Уфа» – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Спартак» – «Арсенал» – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Терек» – «Крылья Советов» – Алексей Еськов (Москва)

«Рубин» – «Амкар» – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Краснодар» – «Томь» – Игорь Федотов (Москва)