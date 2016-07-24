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    Балахнин: «На данный момент в России нет защитника уровня Игнашевича»

    Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который намекнул на возможное завершение карьеры в национальной команде.

    «На данный момент у нас нет защитника такого уровня, как Игнашевич, но через год может появиться достаточная группа футболистов, которых мы смотрели и ждали. Семенов, например, и другие кандидатуры, на которые надо смотреть, как они будут прогрессировать. К тому же есть еще и Нойштедтер, который тоже может очень хорошо играть на этой позиции.

    Игнашевич же чувствует, если не может продолжать выступать, и, наверное, делать такие заявления правильно. Эти вещи можно только приветствовать. Сергей – правильный человек, который понимает всю реальность. Но помимо него есть братья Березуцкие, которые являются прекрасными футболистами, мастерами и очень боеспособны», – заявил Балахнин.

    Источник: ТАСС

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    24.07.2016 14:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19

      LАV 25 июля 2016, 13:16

      головин вот игрок супер

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 июля 2016, 19:29

      0 отборов в 3 матчах ЧЕ - правда что ли нет такого защитника??? Да так даже я могу, готов бесплатно играть! Пишите! За свой счёт приезжать буду даже на матчи!

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа > Обер-КанцлерЪ 24 июля 2016, 21:34

      не тупи....(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 июля 2016, 18:47

      Работать надо было с молодыми! Только Капелло от безысходности привлек перспективных ребят разок в сборную, так его чуть не расстреляли "тренеришки" русские и больные неадекваты с трибун стадионов, а потом и вовсе прогнали.

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 24 июля 2016, 18:40

      Ростити защитников болоболы

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 24 июля 2016, 18:31

      Очень уважал Балахнина. Значит и его купили. Или это журналюги пишу за людей. Игнашевич козел , который в значимом матче 14 раз дал пас в перед в аут. У него не все в порядке с головой. Зато хорошо получает деньги и дает откат тому кто их в сборной держит. Вы, что дураки, ничего не понимаете? РФС - это враги нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июля 2016, 17:55

      Берите с Ростова.Парни стоят насмерть,Бердыевская школа!

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 24 июля 2016, 15:46

      ....мнение балахнина конечно очень авторитетное!!! проиграл с командами - все, что можно!!!

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 июля 2016, 15:16

      Балахнин - тот, еще тренеришка.

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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 24 июля 2016, 14:27

      как у него интересно язык поворачивается называть это сборище пенсионеров и калек боеспособными защитниками.... уже вся европа увидела как от них в издевательской форме нападающие уносятся как от стоячих.... увидела, как они на одном игроке вшестером сидят на 2 квадратах оставляя оборону пустой....ЧТО? Что еще должно произойти,чтобы вы сказали все дружно - ИМ ПОРА НА ОТДЫХ!

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