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    Игнашевич: «Не уверен, что на ЧМ-2018 я буду соответствовать уровню»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что на его позиции в национальной команде необходимо наигрывать более молодого футболиста.

    — Если говорить о тебе самом — с одной стороны, нельзя не учитывать возраст. С другой, все обсуждают дальнейшие перспективы сборной, перестроения в коллективе. Какова твоя позиция: готов ли дальше выступать за сборную?

    — Я не знаю, буду ли входить в планы нового главного тренера. И не уверен, что через два года буду соответствовать уровню чемпионата мира, а этот уровень, как минимум, не ниже прошедшего Евро. Будет правильно на моей позиции наигрывать более молодого футболиста.

    — Иными словами, ты завершаешь выступления в сборной?

    — Я готов помочь сборной в любом качестве, но про свои перспективы вроде бы все сказал.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.07.2016 12:36
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +9

      heiterRUS 25 июля 2016, 07:50

      будь увереннее )ведь ты прав ,уровень фнл же у тебя)

      -1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 24 июля 2016, 21:56

      Если будет ещё ЧМ-2018 у русских.
      А так, ты даже 2016 не соответствовал.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 24 июля 2016, 20:18

      нет теперь тебе нужно уходить на пенсию раз на евро вы старики не показали уровень игры сборной России

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 24 июля 2016, 16:07

      Уровню сборной и уровню её выступления в нынешнем виде как раз соответствует.

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 24 июля 2016, 16:03

      ты уже не соответствуешь

      5
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июля 2016, 15:48

      Если его возьмут на чм 2018 то можно смело не смотреть эти мучения сборной. Максимум 3 матча

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2016, 15:08

      двоякое высказывание надо говорить конкретно что заканчиваешь играть в сборной как это многие делают в Европе

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июля 2016, 15:03

      Вот только в отличии от куда более молодого Смольникова Игнашевич зону свою на ЕВРО-2016 не бросал, и ни одного мяча в наши ворота "не привёз"... Смольников же привёл все, кроме первого (от англичан со штрафного).
      Глумитесь дальше, комментаторы долбанные! И считалочками занимайтесь, кому и сколько лет... Не забудьте только заглянуть ещё и в паспорт Ибрагимовича, проведшего лучший сезон во всей своей карьере. Это - его откровение + оценка специалистов!
      P.S. Игнашевич никогда (и в молодости тоже!) не обладал скоростью. И перекрывал зоны за счёт понимания игры и выбора позиции. Кстати, как когда-то и Великий Франко Барези...

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > cska-62 24 июля 2016, 15:07

      ты тупой армеец Смольников играет в нападении по бровке а его должен страховать ваш конь Вася а у Игнашки обязанности другие если ты разбираешься в игре то должен понимать различие защитника центрального и бровочника

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > cska-62 24 июля 2016, 15:08

      Ибрагимович тоже Евро провалил.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Garrincha58 24 июля 2016, 17:24

      "Гарринча" из Новгорода - это уже футбольный анекдот! Ещё и хам! Предки явно прибыли в город уже после эпохи Новгородского вече... Из страны, где "много диких обезьян"...
      Впервые встречаю такого м...ка, который считает, что команда должна играть с открытой правой зоной в обороне, и которую должен просто "страховать" центральный защитник... То есть клонироваться на поле... Благо есть брат-близнец... :-)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Maxim Nik 24 июля 2016, 17:28

      Шведы на ЕВРО-2016 не слишком удачно выступили. Что же касается Ибрагимовича, то он выглядел вполне достойно. Ничуть не хуже того же Левандовски.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 24 июля 2016, 17:32

      P.S. Смольников не держал свою зону даже тогда, когда соперники развивали свои атаки... Он её просто бросал... И пять мячей из пяти в двух матчах получены были из его зоны... И ещё пару раз Бэйл сборную России просто "простил".

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > cska-62 24 июля 2016, 18:25

      Причина неудачи Швеции более слабая игра их лидера. Через него вся игра строилась. Но он несмотря на то что на три года младше Игнашевича это понял и ушел из сборной. Тело с возрастом быстро стареет, и хотя мозг работает - играть как прежде не получится.

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      Рейтинг: +816

      diktatop > cska-62 24 июля 2016, 19:07

      у тя походу в глазах тока конюшня? пересмотри матчи и увидишь как они пасуются круто и остальное пустое место...и щенникова тоже в топку к этим старым пердунам

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > diktatop 24 июля 2016, 23:05

      Щенников два матча отыграл (к моему приятному удивлению!) надёжно и грамотно. На третий его не поставили.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 июля 2016, 14:39

      На пенсию надо было лет пять назад

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > Chernyi Lis 24 июля 2016, 15:06

      Года два назад

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 июля 2016, 14:38

      Комментарий удален.

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