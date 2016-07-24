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    «Оренбург» и ЦСКА обменялись домашними матчами в новом сезоне РФПЛ

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб договорился с ЦСКА об обмене домашними матчами.

    «Мы дали согласие на перенос матча. Мы готовимся к проведению домашних игр, в том числе и с ЦСКА в Оренбурге. Приедет комиссия РФПЛ, оценит состояние и вынесет решение.

    Наша готовность принимать матчи премьер-лиги? Просто стадион сейчас без одной трибуны. А так, поле в отличном состоянии, освещение тоже; дождь не мешает – трибуны все крытые. Что касается безопасности, мы сейчас устраняем все недоработки. Но, подчеркну, к матчу с ЦСКА стадион должен быть готов», – заявил Столыпин.

    Источник: ТАСС

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    24.07.2016 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июля 2016, 17:55

      Сколько стоит?

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