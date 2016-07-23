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Маурисио: «Есть желание принять гражданство и сыграть за сборную России»

23 июля 2016, 22:48
2

Полузащитник «Зенита» Маурисио подвел итог матча за Суперкубок России против ЦСКА (1:0), отметив, что завоевание трофея должно добавить петербуржцам уверенности. Кроме того, бразилец подчеркнул, что не против принять гражданство РФ и выступить в составе российской сборной.

– Важная победа для нашей уверенности. Мы, конечно, готовы не на сто процентов. Теперь нужно думать о чемпионате. Команда потеряла Халка, травмирован Данни, может уйти Витсель. Но осталось много классных игроков. И сегодня мы ведь победили без них!

Хави Гарсию капитаном выбрала команда?

– Нет, назначил тренер.

– ЦСКА уже несколько лет не может обыграть «Зенит».

– Это не отменяет того, что мы очень уважаем этого соперника. Как и всех остальных. «Спартак», например.

Марио Фернандес не подговаривал вас принять российское гражданство?

– А я и сам не против. В России уже шесть лет, это для меня уже дом. Всех здесь знаю, всех уважаю, и это, надеюсь, взаимно.

– За сборную бы хотели сыграть?

– Почему нет?

– За Россию на Олимпиаде будете болеть?

– Да, за Россию и за Бразилию – 50 на 50. Жаль, если Россию не допустят. А из олимпийских видов люблю волейбол. Такая концентрация в каждом эпизоде...

Источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА Зенит Маурисио
Комментарии (2)
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Freeman84
1469303875
Зачем в Россию прут эти Депардье? Неужели на родине плохо кормят? Или их так привлекает пакет яровой?
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SE PAVLOV
1469339435
Пускай принимает .К ЧМ соберем всех второсортных бразильцев и обдрищемся как всегда .
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