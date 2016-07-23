Маурисио: «Есть желание принять гражданство и сыграть за сборную России»

Полузащитник «Зенита» Маурисио подвел итог матча за Суперкубок России против ЦСКА (1:0), отметив, что завоевание трофея должно добавить петербуржцам уверенности. Кроме того, бразилец подчеркнул, что не против принять гражданство РФ и выступить в составе российской сборной.
– Важная победа для нашей уверенности. Мы, конечно, готовы не на сто процентов. Теперь нужно думать о чемпионате. Команда потеряла Халка, травмирован Данни, может уйти Витсель. Но осталось много классных игроков. И сегодня мы ведь победили без них!
– Хави Гарсию капитаном выбрала команда?
– Нет, назначил тренер.
– ЦСКА уже несколько лет не может обыграть «Зенит».
– Это не отменяет того, что мы очень уважаем этого соперника. Как и всех остальных. «Спартак», например.
– Марио Фернандес не подговаривал вас принять российское гражданство?
– А я и сам не против. В России уже шесть лет, это для меня уже дом. Всех здесь знаю, всех уважаю, и это, надеюсь, взаимно.
– За сборную бы хотели сыграть?
– Почему нет?
– За Россию на Олимпиаде будете болеть?
– Да, за Россию и за Бразилию – 50 на 50. Жаль, если Россию не допустят. А из олимпийских видов люблю волейбол. Такая концентрация в каждом эпизоде...