Маурисио: «Есть желание принять гражданство и сыграть за сборную России»

Полузащитник «Зенита» Маурисио подвел итог матча за Суперкубок России против ЦСКА (1:0), отметив, что завоевание трофея должно добавить петербуржцам уверенности. Кроме того, бразилец подчеркнул, что не против принять гражданство РФ и выступить в составе российской сборной.

– Важная победа для нашей уверенности. Мы, конечно, готовы не на сто процентов. Теперь нужно думать о чемпионате. Команда потеряла Халка, травмирован Данни, может уйти Витсель. Но осталось много классных игроков. И сегодня мы ведь победили без них!

– Хави Гарсию капитаном выбрала команда?

– Нет, назначил тренер.

– ЦСКА уже несколько лет не может обыграть «Зенит».

– Это не отменяет того, что мы очень уважаем этого соперника. Как и всех остальных. «Спартак», например.

– Марио Фернандес не подговаривал вас принять российское гражданство?

– А я и сам не против. В России уже шесть лет, это для меня уже дом. Всех здесь знаю, всех уважаю, и это, надеюсь, взаимно.

– За сборную бы хотели сыграть?

– Почему нет?

– За Россию на Олимпиаде будете болеть?

– Да, за Россию и за Бразилию – 50 на 50. Жаль, если Россию не допустят. А из олимпийских видов люблю волейбол. Такая концентрация в каждом эпизоде...