Ракитич: «С большим энтузиазмом готовлюсь к сезону с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что не собирается покидать каталонский клуб. Напомним, после перехода в стан сине-гранатовых хавбека «Валенсии» Андре Гомеша, некий агент Микель Сорс на своей странице в Twitter написал в отношении хорвата: «Думаю, пора уходить».

«С большим энтузиазмом готовлюсь к новому сезону. И кстати, мой единственный агент – Артуро Каналес. Вперед, «Барселона», – написал Ракитич в своем Instagram.