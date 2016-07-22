«Бенфика» отдала Джуричича в аренду «Сампдории»

Хавбек «Бенфики» Филип Джуричич отправился в аренду в «Сампдорию». В соглашении имеется пункт, согласно которому генуэзский клуб может выкупить права на 24-летнего игрока по завершении грядущего сезона.

Джуричич перебрался в «Бенфику» из «Херенвена» в 2013-м году, после чего был трижды арендован различными клубами – «Майнцем», «Саутгемптоном» и «Андерлехтом», за который провел вторую часть минувшего сезона. На счету серба в минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии 17 встреч и один забитый мяч.