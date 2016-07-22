Натхо: «Игроки ЦСКА не думают о мести «Зениту»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Насколько для вас важен предстоящий матч за Суперкубок России?

– Во-первых, это старт, задающий тон сезону. Во-вторых, разыгрывается трофей, который все хотели бы добавить в коллекцию призов, командных и индивидуальных. Не важно, Кубок ли это страны или Суперкубок. Наконец, нам будет противостоять такой сильный и достойный соперник, как «Зенит».

– Вами будет двигать желание взять реванш за поражение в начале мая в финале Кубка России со счетом 1:4?

– Профессиональные футболисты не думают о мести. Мы просто стараемся играть на максимуме своих возможностей и побеждать.