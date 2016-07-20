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    В четверг Бердыев может покинуть «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности может покинуть команду после завтрашней церемонии награждения желто-синих серебряными медалями чемпионата России. В качестве причины называется неопределенность с вектором развития ростовчан. У специалиста имеются по этому поводу большие разногласия с бизнесменом Иваном Саввиди, оказывающем финансовую помощь «Ростову».

    Также, напомним, руководство клуба пока не сдержало обещаний, данных Бердыеву по завершении прошлого чемпионата, а именно: выплатить задолженность по заработной плате футболистам и сотрудникам клуба, продлить соглашения с рядом игроков и усилить состав в связи с предстоящим стартом в Лиге чемпионов. Такое положение вещей никак не устраивает 63-летнего наставника.

    Под руководством Бердыева в минувшем сезоне «Ростов» впервые в своей истории финишировал на втором месте в чемпионате России и завоевал право принять участие в квалификационном раунде самого престижного европейского клубного турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 20:59
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 июля 2016, 13:39

      Очередная утка, чтобы возбудить трудящихся и привлечь к себе внимание.
      Бекиевич остается в Ростове, команда готовится к Андерлехту. Все будет
      отлично и в чемпионате и в лиге чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 июля 2016, 09:27

      Красиво соврать, истории не рассказать. У нас в стране бабушки, сидящие около подъездов, более достоверной информацией обладают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2016, 07:56

      Бердыр знает, что Ростов он не вытянет выше, чем достиг в прошлом ЧР и
      даже не повторит. В ЛЧ у него тоже будет провал, поэтому он и соглашается
      на сборную т.к. там без проблем два года отличного заработка, потом уйдет
      спокойно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 21 июля 2016, 06:09

      Жалко Бекиича.
      Руководство Ростова и Кубани-два сапога пара.Непредсказуемые.
      Болельщиков жалко.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      palych1974 21 июля 2016, 05:36

      Опять качели - нельзя же так! Команде в ЛЧ уже через несколько дней играть, а такая ситуация уверенности никому не прибавит.

      2
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 21 июля 2016, 00:09

      кб сам решит успехов ему , хотя останься с Ростовом былоб интересно глянуть пройдет не пройдет в лч .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Marqello 21 июля 2016, 13:43

      Лишь бы в тебя прошли и все будут счастливы, особенно ты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 21 июля 2016, 00:05

      днище

      -2
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      Рейтинг: +134

      FCQ 21 июля 2016, 00:04

      Одни крысы собрались в коментах не люди "некторые" а бараны!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 21 июля 2016, 00:02

      надеюсь Бикеич, все-таки не кинет команду перед самим стартом ЛЧ, если так, то минус одна команда из России, а Ростов так и не сможет укрепиться в роли одного из элитных клубов РФПЛ, а останется как и многие другие команды "выскочки", очень жаль, а может это как то связано со сборной..?

      2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > alexfilatov 21 июля 2016, 00:07

      чтобы Ростову укрепиться в роли одного из элитных клубов России,нужно сначала порядок во внутренней структуре клуба навести.

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 июля 2016, 00:00

      Давно пора!

      -1
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