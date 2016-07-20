Погребняк отказал «Уфе» и «Томи»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о последних трансферных новостях своей команды.

«Для Павла Погребняка ищем клуб, соответствующий его амбициям, и он ищет. Как вы знаете, были предложения от «Уфы» и «Томи», но Павла они не устроили. Сейчас мы ждем. Если новый клуб не удастся найти, заявим его за команду.

Бюттнер тренируется с нами, но хочет уйти, он не хочет выступать в первой лиге. Агент ищет ему клуб. Живоглядов, скорее всего, в ближайшее время подпишет контракт с клубом премьер-лиги.

Ротенберг? Он восстанавливается после травмы. Когда выздоровеет, главный тренер примет по нему решение», – рассказал Орещук.