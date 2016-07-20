«Удинезе» готовит 5,5 миллионов за полузащитника «Валенсии»

Руководство «Удинезе» присматривается к полузащитнику «Валенсии» Родриго Де Паулю. Действующий контракт 22-летнего аргентинца с «Валенсией» рассчитан до середины 2019 года. Испанская сторона готова расстаться с ним за сумму в 8 миллионов евро. Однако, «Удинезе» планирует потратить на этот трансфер не более € 5,5 млн.

В прошлом сезоне Де Пауль в первой половине сезона выступал в составе «Валенсии», за которую провел 15. Вторую половину чемпионата он провел за аргентинский «Расинг», записав на свой счет еще 14 игр, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.