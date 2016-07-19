Василий Березуцкий и Головин вернулись в общую группу

Продолжается подготовка ЦСКА к предстоящему сезону. Команда занимается на базе в Ватутинках.

Во вторник к тренировкам в общей группе присоединились восстановившиеся после травм Василий Березуцкий и Александр Головин, а также вернувшийся после аренды в шведском АИКе Карлос Страндберг, который выбрал себе игровой номер.

Защитник Марио Фернандес продолжает заниматься по индивидуальной программе. Решение о его участии в матче за Суперкубок России будет принято накануне игры.