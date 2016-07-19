Василий Березуцкий и Головин вернулись в общую группу

Это негодяи,которым не стыдно за свою игру???Пшли вон позорники бездарные.
Продолжается подготовка ЦСКА к предстоящему сезону. Команда занимается на базе в Ватутинках.
Во вторник к тренировкам в общей группе присоединились восстановившиеся после травм Василий Березуцкий и Александр Головин, а также вернувшийся после аренды в шведском АИКе Карлос Страндберг, который выбрал себе игровой номер.
Защитник Марио Фернандес продолжает заниматься по индивидуальной программе. Решение о его участии в матче за Суперкубок России будет принято накануне игры.