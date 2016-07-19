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    Василий Березуцкий и Головин вернулись в общую группу

    Продолжается подготовка ЦСКА к предстоящему сезону. Команда занимается на базе в Ватутинках.

    Во вторник к тренировкам в общей группе присоединились восстановившиеся после травм Василий Березуцкий и Александр Головин, а также вернувшийся после аренды в шведском АИКе Карлос Страндберг, который выбрал себе игровой номер.

    Защитник Марио Фернандес продолжает заниматься по индивидуальной программе. Решение о его участии в матче за Суперкубок России будет принято накануне игры.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.07.2016 13:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 июля 2016, 13:29

      Это негодяи,которым не стыдно за свою игру???Пшли вон позорники бездарные.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Клим Чугункин. 19 июля 2016, 16:22

      Всем! Не обращайте внимание на Шлёму Чугунную.

      -1
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