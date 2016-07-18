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    Ташуев: «Мамаеву было бы полезно уехать играть в Европу»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, из-за инцидента с шампанским, который произошел с игроком в отпуске в Монте-Карло, руководство «быков» приняло решение расстаться с футболистом.

    – Если Мамаев принесет извинения?

    – Возможно, что его оставят в команде. Все зависит от первых лиц клуба, насколько их решение расстаться с Павлом зашло далеко. Сергей Николаевич адекватный человек, может понять игрока и простить.

    – В какой команде видите опального полузащитника?

    – Будет на первых ролях в любом клубе. Дай бог, чтобы он продолжил нас радовать своей игрой. Для него эта история станет уроком на всю жизнь.

    – Может, стоит уехать в Европу подальше от всей этой суеты?

    – Это будет полезно для него. Желательно, чтобы наши футболисты ехали в европейские чемпионаты. Пусть они прочувствуют, что такое другой футбол, какие там скорости. В России они немного зачахли, нужно расти в профессиональном плане. Если же оставаться здесь, то должна быть мощная конкуренция, чего не всегда хватает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 01:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +395

      meiram 18 июля 2016, 17:31

      Каждому своё!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 июля 2016, 11:58

      Языков они не хотят знать, кроме матерного. Трудно русским на чужбине. Еще и вести себя нужно прилично. Нет, здеся лучше.

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      Рейтинг: -313

      Китaец 18 июля 2016, 10:46

      Ога. В аллсвенскан, в АЕК или Мальмё, максимум. Но вот незадача - на его зарплату, половину состава держать можно. Никому они там не нужны.

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      Рейтинг: -44

      иван маташов 18 июля 2016, 10:42

      zxciouoiuzxciytyfzj

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      Рейтинг: +11

      Lukasss48 18 июля 2016, 10:40

      Сами прикормили,теперь судачите!Всем понизить зарплату в 3 раза,и пусть едут в европу!И практикуют там,ведь достаточно подходящих футболистов:Дзагоев,Мамаев,Кокорин,Шатов,Оздоев,Головин,Зуев,Леонтьев!

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      Рейтинг: +281

      serhz 18 июля 2016, 09:39

      Ташуев !! бери Мамаева и уезжайте к известной матери , и пусть он там тебя засранца радует своей игрой ! -чего несёт ? -сам не знает ,вам до Европы--рылом ,как говорится не вышли .

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 18 июля 2016, 09:38

      Кому он там нужен?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июля 2016, 09:06

      Мамаева надо в Китай, его интересует только бабло, а не футбол.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июля 2016, 09:00

      В профсоюз Маркёров Лас-Вегаса

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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 июля 2016, 08:41

      Мамаев не против поиграть за Монако. Там казино рядом.

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