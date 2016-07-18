Ташуев: «Мамаеву было бы полезно уехать играть в Европу»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, из-за инцидента с шампанским, который произошел с игроком в отпуске в Монте-Карло, руководство «быков» приняло решение расстаться с футболистом.

– Если Мамаев принесет извинения?

– Возможно, что его оставят в команде. Все зависит от первых лиц клуба, насколько их решение расстаться с Павлом зашло далеко. Сергей Николаевич адекватный человек, может понять игрока и простить.

– В какой команде видите опального полузащитника?

– Будет на первых ролях в любом клубе. Дай бог, чтобы он продолжил нас радовать своей игрой. Для него эта история станет уроком на всю жизнь.

– Может, стоит уехать в Европу подальше от всей этой суеты?

– Это будет полезно для него. Желательно, чтобы наши футболисты ехали в европейские чемпионаты. Пусть они прочувствуют, что такое другой футбол, какие там скорости. В России они немного зачахли, нужно расти в профессиональном плане. Если же оставаться здесь, то должна быть мощная конкуренция, чего не всегда хватает.