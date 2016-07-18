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Ташуев: «Мамаеву было бы полезно уехать играть в Европу»

18 июля 2016, 01:34
19

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, из-за инцидента с шампанским, который произошел с игроком в отпуске в Монте-Карло, руководство «быков» приняло решение расстаться с футболистом.

– Если Мамаев принесет извинения?

– Возможно, что его оставят в команде. Все зависит от первых лиц клуба, насколько их решение расстаться с Павлом зашло далеко. Сергей Николаевич адекватный человек, может понять игрока и простить.

– В какой команде видите опального полузащитника?

– Будет на первых ролях в любом клубе. Дай бог, чтобы он продолжил нас радовать своей игрой. Для него эта история станет уроком на всю жизнь.

– Может, стоит уехать в Европу подальше от всей этой суеты?

– Это будет полезно для него. Желательно, чтобы наши футболисты ехали в европейские чемпионаты. Пусть они прочувствуют, что такое другой футбол, какие там скорости. В России они немного зачахли, нужно расти в профессиональном плане. Если же оставаться здесь, то должна быть мощная конкуренция, чего не всегда хватает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел Ташуев Сергей
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Дон Посей
1468801465
Реально - лучше продать этакого кренделя в еврозонский "Куданибудь", а там проссыт, как газон поливать потом и кровью, а не шампанским.. И место освободит пацану без евроамбиций и блядского прицепа. Не жаль.! С ув.
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sochi-2013
1468815215
Да, полезно бы Мамаеву (и не только)почитать, что о них здесь пишут.
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ДСА
1468820482
Мамаев не против поиграть за Монако. Там казино рядом.
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Lexa_Lexa
1468823887
Кому он там нужен?
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serhz
1468823964
Ташуев !! бери Мамаева и уезжайте к известной матери , и пусть он там тебя засранца радует своей игрой ! -чего несёт ? -сам не знает ,вам до Европы--рылом ,как говорится не вышли .
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Lukasss48
1468827605
Сами прикормили,теперь судачите!Всем понизить зарплату в 3 раза,и пусть едут в европу!И практикуют там,ведь достаточно подходящих футболистов:Дзагоев,Мамаев,Кокорин,Шатов,Оздоев,Головин,Зуев,Леонтьев!
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иван маташов
1468827738
zxciouoiuzxciytyfzj
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Китaец
1468827988
Ога. В аллсвенскан, в АЕК или Мальмё, максимум. Но вот незадача - на его зарплату, половину состава держать можно. Никому они там не нужны.
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Бриг
1468832322
Языков они не хотят знать, кроме матерного. Трудно русским на чужбине. Еще и вести себя нужно прилично. Нет, здеся лучше.
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meiram
1468852298
Каждому своё!
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