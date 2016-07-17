Спаллетти: «Переход Игуаина в «Ювентус» пойдет на пользу всей Серии А»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил мнение, что возможный переход нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина в «Ювентус» пойдет на пользу всему чемпионату Италии.

«На мой взгляд, переход Игуаина в «Ювентус» повысит уровень чемпионата Италии. Благодаря этому приобретению амбиции туринского клуба заметно вырастут: они снова смогут выиграть чемпионство и побороться за Лигу чемпионов. А «Наполи» на вырученные от продажи деньги приобретет еще пять-шесть хороших игроков, что сделает команду еще сильнее», – сказал Спаллетти.