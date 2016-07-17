Черышев: «Халк перешел в «Зенит» из-за денег. Он не хочет прогрессировать»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил мнение, что нападающий сборной Бразилии Халк выступал за «Зенит» только ради денег.

«У каждого футболиста свои методы работы. Некоторые стремятся только зарабатывать. Как Халк, который приехал в Россию, а потом перебрался в Китай. Он не поехал в английский чемпионат, понимая, что там нужно в несколько раз больше работать, там нужна самоотдача.

Самое главное, что здесь к нему относились, как к королю. Он делал на поле, что хотел. Мало тренеров, которые с ним работали, его заставляли. Он человек, который зарабатывает деньги. Ему не интересно прогрессировать. Я просто вижу это со стороны. Когда у него есть хорошее предложение выехать в Европу, а Халк едет в Китай, и у него там зарплата в четыре раза больше, то, понятно, что бразилец едет туда, где больше платят. В 31-32 года, естественно, футболисты уже думают о деньгах. Но для этого нужно сначала показать себя, свою игру.

Халк показал определенный отрезок. Хорошо играл в Португалии. Вызывался периодически в сборную. Приехал в Россию, заработал здесь. Когда он только перешел в «Зенит», было видно со стороны, что он приехал за деньгами. Хочу пожелать ему удачи. Пусть теперь попробует себя в китайском чемпионате», – сказал Черышев.