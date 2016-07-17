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  • Черышев: «Халк перешел в «Зенит» из-за денег. Он не хочет прогрессировать»

Черышев: «Халк перешел в «Зенит» из-за денег. Он не хочет прогрессировать»

17 июля 2016, 15:02
15

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил мнение, что нападающий сборной Бразилии Халк выступал за «Зенит» только ради денег.

«У каждого футболиста свои методы работы. Некоторые стремятся только зарабатывать. Как Халк, который приехал в Россию, а потом перебрался в Китай. Он не поехал в английский чемпионат, понимая, что там нужно в несколько раз больше работать, там нужна самоотдача.

Самое главное, что здесь к нему относились, как к королю. Он делал на поле, что хотел. Мало тренеров, которые с ним работали, его заставляли. Он человек, который зарабатывает деньги. Ему не интересно прогрессировать. Я просто вижу это со стороны. Когда у него есть хорошее предложение выехать в Европу, а Халк едет в Китай, и у него там зарплата в четыре раза больше, то, понятно, что бразилец едет туда, где больше платят. В 31-32 года, естественно, футболисты уже думают о деньгах. Но для этого нужно сначала показать себя, свою игру.

Халк показал определенный отрезок. Хорошо играл в Португалии. Вызывался периодически в сборную. Приехал в Россию, заработал здесь. Когда он только перешел в «Зенит», было видно со стороны, что он приехал за деньгами. Хочу пожелать ему удачи. Пусть теперь попробует себя в китайском чемпионате», – сказал Черышев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Мордовия Черышев Дмитрий
Комментарии (15)
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westerose
1468757224
Вот она скупая мужская зависть)
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BarStep
1468758398
Странные все эти рассуждения по поводу: зарабатывать или играть и прогрессировать. По большому счету мы все работаем за деньги, и если в другой компании платят больше чем там где ты сейчас трудишься, то естественно ты стремишься туда (если конечно там тебя ждут). Так и в футболе, зачем ему ехать в какой-нибудь Эвертон "прогрессировать" в 30 лет за "три копейки", если есть предложение заработать на своем имени хоть в России, Китае или Турции. Это нормально. Можно подумать Черышев в свое время уезжал в Примеру за прогрессом.
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Garrincha58
1468760614
мутак он и есть мутак сам то чего добился и сынок такой же
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порт
1468761549
Я не знаю зачем приехал Халк в "Зенит", но могу точно сказать что он стал лидером команды, был одним из забивных форвардов нашей лиги, был на первых ролях по количеству результативных передач. А вот на работу Черышева посмотрим в конце сезона, если конечно доработает.
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Измайловский Кочегар
1468762178
Халк, по крайней мере, бегал, а не ползал. Да ещё и голы забивал, и ассистировал отлично - сколько об того же Дзюбу забил :))
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somn
1468767031
Черышев завидует. Считать чужие деньги не хорошо.
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Kano
1468767677
Ну он по крайней мере отрабатывал эти деньги.
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Каратель помойников
1468769535
норм играл Халк,красиво,ничего не скажешь,но и доил зинаиду он знатно,и при этом упоминании у них свербит.
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perm 242
1468780062
Халк играл может и за деньги , но и был один из лучших в ПЛ .... его отдаче на поле можно было позавидовать ...
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Voltiz
1468789839
В Зените он был лидер .И в большинстве матчей строилась игра через него ,и на него . Статистика у него по сезонам ,что в Порту ,что в Зените ,ровная почти без проседаний ,такая какая должна быть у лидера команды. В европейский чемпионат ,его бы никто не купил за такую сумму + с таким количеством бонусов .Отстёгивать 3 японским клубам ,Порту и Зениту . Черышев иди тренируй Мордовию, команда внизу таблицы .А то, и оттуда выгонят ,с такой философией )
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