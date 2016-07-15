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    Андрей Иванов: «Веллитон на тренировках «Спартака» валял дурака»

    Экс-футболист «Спартака» Андрей Иванов рассказал о совместном пребывании в московском клубе с бывшим нападающим красно-белых Веллитоном.

    «Ой, Веллитон правда смешной, с тремя классами образования. Он плохо говорил даже по-португальски, Моцарт его на эту тему постоянно подкалывал. Алекс, Ибсон тоже над ним ржали. Карпин говорит Веллитону что-то на разборе, Веллитон молчит. Они ему все: «Ты что молчишь, давай отвечай!» Веллитон начинает отвечать, а Алекс с Ибсоном просто угорают, чуть ли не до истерики. Он, видимо, выражал мысли, как ребенок. Говорил по-португальски, как грузин, который не знает русского. Моцарт называл Веллитона «Вагабунду» – типа … [раздолбай].

    Веллитон – единственный, кому Алекс делал замечания. Он же само спокойствие, никогда никому не напихает и ничего плохого не скажет, только по делу. Но Веллитон настолько на тренировках дурака валял, что даже Алекс не выдерживал», – отметил Иванов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2016 12:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      макс438 15 июля 2016, 14:17

      валял дурака и был лучшим бомбардиром!? Уровень.

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 15 июля 2016, 13:47

      за спартак бегать респект...хотя бы на тв по блату устроят)

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