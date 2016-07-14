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    Мостовой: «Уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака» на чемпионство»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что уход Ахмеда Мусы из ЦСКА, а также Халка и Акселя Витселя из «Зенита» увеличивают шансы «Спартака» на чемпионство в предстоящем сезоне.

    «Соглашусь с тем, что уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака». Ко всему прочему, когда-нибудь уже красно-белые должны быть серьезным претендентом на чемпионство (смеется)? Кроме «Спартака» шансы на титул также возрастают у «Краснодара», – сказал Мостовой.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.07.2016 19:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +22

      DED61 15 июля 2016, 04:59

      А не замахнутся ли нам .......!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 июля 2016, 04:41

      динамо вернется а вот спартак чемпионом не станет 100%

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 15 июля 2016, 00:24

      Время покажет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 июля 2016, 00:19

      "смеётся" - главное слово этого вью :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 июля 2016, 21:38

      Так бля, опять началась старая песня... Не фиг раньше времени кричать о чемпионстве, когда предпосылок вообще нет.... Вот когда будет за 2 тура преимущество на 3 очка от 2 команды, тогда и можно будет уже говорить о шансах на чемпионство, а так их по сути немного, поэтому и п.здеть не стоит.... Именно из-за таких "экспертов" вокруг Спартака и создаются неоправданные ожидания...

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 июля 2016, 21:01

      Зачем спартачей обманываешь. А ведь тебе кто-то из них верит.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июля 2016, 20:28

      Спартак мог бы стать чемпионом если тренером был бы Курбан Бердыев, а в настоящее время шансы высоки на чемпионство у Ростова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 14 июля 2016, 20:24

      Ну чё накинулись на человека? Повышает шансы, кто спорит. Процента на 2-3.

      2
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      Рейтинг: +84

      FANS86 14 июля 2016, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин: только вылет Зенита и ЦСКА в ФНЛ повысит шансы Спартака на чемпионство.

      -4
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      Рейтинг: +26

      World_football 14 июля 2016, 20:17

      Это повышает шанс Глушакова на 1 процент приобрести трофей))

      0
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