«Спартак» взял паузу в переговорах с Боккетти о новом контракте

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, заявил, что руководство красно-белых взяло паузу в переговорах о новом контракте с его клиентом.

«Я беседовал с президентом «Спартака», однако клуб пока решил подождать, поэтому на данный момент мы не ведем переговоров по контракту Боккетти. Сальваторе рад, что в команду пришел итальянский тренер Массимо Каррера и спустя много лет, проведенных в России, готов продолжать улучшать свою игру, принося пользу команде. Теперь я жду звонка из клуба и всегда готов поговорить с президентом по этому вопросу», – сказал агент.