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    Арустамян: «Зенит» ведет переговоры с Джулиано»

    Известный российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что в ближайшее время «Зенит» может усилить полузащитник «Гремио» Джулиано.

    «Зенит» рассматривает возможность трансфера хавбека «Гремио» Джулиано. Клубы вступили в переговоры. Антон Евменов находится в Латинской Америке», – говорится в сообщении.

    Напомним, Джулиано известен по выступлениям за «Днепр» (с 2011 по 2014 годы). В 2010 году дебютировал за сборную Бразилии. В этом же году он был признан лучшим игроком Кубка Либертадорес.

    Источник: Twitter

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    14.07.2016 16:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2016, 07:29

      Кто такой Антон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 14 июля 2016, 16:43

      У Нобеля что не информация, то утка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июля 2016, 16:22

      зеньку уже никто не спасет

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 > REDWHITE_ 14 июля 2016, 16:44

      Это твой срамтачок никто неспасет!!!! Так и будут вас разные Сангаллены иметь!

      -1
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