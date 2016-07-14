Арустамян: «Зенит» ведет переговоры с Джулиано»

Известный российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что в ближайшее время «Зенит» может усилить полузащитник «Гремио» Джулиано.

«Зенит» рассматривает возможность трансфера хавбека «Гремио» Джулиано. Клубы вступили в переговоры. Антон Евменов находится в Латинской Америке», – говорится в сообщении.

Напомним, Джулиано известен по выступлениям за «Днепр» (с 2011 по 2014 годы). В 2010 году дебютировал за сборную Бразилии. В этом же году он был признан лучшим игроком Кубка Либертадорес.