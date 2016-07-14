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Тарасов взял интервью у Денисова

14 июля 2016, 10:17
3

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у своего одноклубника Виталия Денисова. Футболисты пообщались после товарищеской игры с «Лорьяном» (1:1).

– Хотели выиграть, но в конце не хватило концентрации – пропустили ненужный гол. Вы смотрели игру?

– Да.

– Что скажешь?

– Хорошо контролировали мяч и создавали неплохие моменты. Могли забивать и второй гол...

– Есть над чем работать, да?

– Да, немножко потеряли концентрацию.

– Мы создали много моментов, но не хватает реализации. Еще поработаем над этим до начала чемпионата.

– Время еще есть.

– А я надеюсь, что футболист, который стоит слева от меня, скоро выйдет на поле и поможет нам. Желаю вам здоровья. Мы все вас ждем.

– Спасибо! Поцелуй теперь!

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Денисов Виталий
Комментарии (3)
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Клим Чугункин.
1468481488
Два придурка.
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Andrew01
1468484300
Новый журналист Дмитрий Бузов))))) в дом 2 наверное собирается)))))
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арейская
1468487087
Шуткуют ребятки, забавляюся, ну что-же пока ещё можно, время до чемпионата остаётся не так уж много...
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