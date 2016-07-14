Тарасов взял интервью у Денисова

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у своего одноклубника Виталия Денисова. Футболисты пообщались после товарищеской игры с «Лорьяном» (1:1).

– Хотели выиграть, но в конце не хватило концентрации – пропустили ненужный гол. Вы смотрели игру?

– Да.

– Что скажешь?

– Хорошо контролировали мяч и создавали неплохие моменты. Могли забивать и второй гол...

– Есть над чем работать, да?

– Да, немножко потеряли концентрацию.

– Мы создали много моментов, но не хватает реализации. Еще поработаем над этим до начала чемпионата.

– Время еще есть.

– А я надеюсь, что футболист, который стоит слева от меня, скоро выйдет на поле и поможет нам. Желаю вам здоровья. Мы все вас ждем.

– Спасибо! Поцелуй теперь!