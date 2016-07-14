Родионов: «Каррера сумеет передать свой многолетний защитникам «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что приглашение Массимо Карреры в тренерский штаб команды является правильным выбором. По его мнению, игроцкий и тренерский опыт 52-летнего специалиста поможет навести порядок в оборонительных порядках красно-белых. Напомним, сегодня на сборе в Германии с итальянцем был подписан контракт. Ранее Каррера выполнял роль одного из помощников Антонио Конте – сначала в «Ювентусе», а потом и в сборной Италии.

«Мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым уже встречались с сеньором Каррерой во Франции. И сразу пришли к выводу, что это тот специалист, который и по своим человеческим качествам, и по знанию предмета очень подходит «Спартаку». А в том, что он усилит наш тренерский штаб, нет никаких сомнений. Так же как и в том, что он сумеет свой многолетний опыт игрока и тренера передать в первую очередь спартаковским футболистам группы обороны.

Впрочем, в современном футболе – и вы видели это, в частности, на примере итальянской сборной – и в атакующих, и в оборонительных действиях участвуют все полевые игроки без исключения. Словом, мы сделали правильный выбор, пригласив Массимо в наш клуб», – сказал Родионов.