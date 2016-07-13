Колыванов: «Хорошо отношусь к натурализации Фернандеса, он точно поможет сборной России»

Экс-форвард сборной России и бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов отметил, что видит только положительные моменты в натурализации защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Напомним, сегодня 25-летний игрок красно-синих получил паспорт гражданина РФ.

«Положительно отношусь к натурализации Марио Фернандеса, ведь среди правых защитников он один из сильнейших в Европе. Раз не вызывает Бразилия, пускай играет тогда за нас. Мне Фернандес нравится, и для российской сборной будет настоящим помощником. Быстрый и техничный защитник, успевающий классно сыграть в обороне и подключиться к атаке. Абсолютно точно он поможет сборной.

Потихоньку Марио Фернандес выучит русский язык. Основные термины он наверняка уже знает, просто стесняется использовать. А так, хочется, чтобы легионеры, приезжающие в Россию, язык все-таки учили. У нас, когда приглашали играть в заграничные чемпионаты, изучение местного языка было обязательным», – подчеркнул Колыванов.