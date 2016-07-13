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    «Спартак» отправился в Германию на сборы

    В среду утром, в 9:35 по московскому времени, рейсом Москва – Мюнхен, «Спартак» отправился на свой третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Германии. По прилету на место, красно-белые поедут в Бад Верисхофен, где пробудут до 25 июля.

    Стоит отметить, что в число вылетевших вошел нападающий Лоренсо Мельгарехо, восстанавливающийся после травмы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 10:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 июля 2016, 16:56

      Опять всю эту тошноту по Европам катают--пусть дома готовятся -а деньги в обустройство полей вложить дома , а не немцам за аренду и себе на распил.

      -1
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 13 июля 2016, 12:38

      Был бы толк от этого..

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 июля 2016, 12:08

      "Спарттреку" удачи,нагните там всех!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 13 июля 2016, 11:44

      Их куда не отправляй на сборы, лучше не будет. Из хлама, феррари не собрать!

      -3
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      Рейтинг: +66

      Barmaleus 13 июля 2016, 10:37

      А Мельгарехо должен был остаться в Москве? СЭ, такой СЭ

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 июля 2016, 10:37

      Когда уже клубы из Германии, Австрии, Швейцарии и т.д. будут ездить на сборы в Россию? Дождемся мы этого или нет?

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