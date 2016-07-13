«Спартак» отправился в Германию на сборы

Опять всю эту тошноту по Европам катают--пусть дома готовятся -а деньги в обустройство полей вложить дома , а не немцам за аренду и себе на распил.
В среду утром, в 9:35 по московскому времени, рейсом Москва – Мюнхен, «Спартак» отправился на свой третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Германии. По прилету на место, красно-белые поедут в Бад Верисхофен, где пробудут до 25 июля.
Стоит отметить, что в число вылетевших вошел нападающий Лоренсо Мельгарехо, восстанавливающийся после травмы.