«Спартак» отправился в Германию на сборы

В среду утром, в 9:35 по московскому времени, рейсом Москва – Мюнхен, «Спартак» отправился на свой третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Германии. По прилету на место, красно-белые поедут в Бад Верисхофен, где пробудут до 25 июля.

Стоит отметить, что в число вылетевших вошел нападающий Лоренсо Мельгарехо, восстанавливающийся после травмы.