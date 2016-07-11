Черчесова не будет в «Зальцбурге»

Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия продлил контракт с клубом до 2018 года.

Таким образом, в австрийском клубе не будет российского специалиста Станислава Черчесова. Ранее сообщалось, что экс-тренер «Легии» согласовал с «Зальцбургом» личный контракт. Россиянин должен был возглавить австрийцев в том случае, если Гарсия договорится о работе в «Ноттингем Форрест».

Напомним, Черчесова называют основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Также существует вероятность, что он возглавит сборную России.