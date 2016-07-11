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ФНЛ. «Факел» обыграл «Волгарь» в Астрахани

11 июля 2016, 19:25
5

Воронежский «Факел» одержал победу над «Волгарем» в 1-м туре первенства ФНЛ. Матч, проходивший в Астрахани, завершился со счетом 2:1. Гости открыли счет в конце первого тайма усилиями Михаила Бирюкова, а удвоили свое преимущество в начале второй половины – отличился Иван Лукьяновс. Гол престижа провел Сергей Зуйков с пенальти.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бирюков, 42; 0:2 – Лукьяновс, 52; 1:2 – Зуйков, 69 (с пенальти).

Удаления: Лукьяновс, 74.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Волгарь Факел
Комментарии (5)
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Kotljar01
1468254614
С победой Воронеж! Хорошо бы все игры на таком уровне проходили
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fakel-vrn
1468256618
поздравляю факел с победой!..молодцы!...
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RealArsenal
1468283893
ФНЛ. «Факел» обыграл «Волгарь» в Астрахани Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (0:1) Хорошая статья.
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