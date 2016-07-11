Делькин: «За каждый лишний килограмм в «Оренбурге» штрафуют на тысячу»

Нападающий «Оренбурга» Артем Делькин рассказал о работе с главным тренером оренбургского клуба Робертом Евдокимовым и порядках, которые установлены в команде.

– Евдокимов очень любит дисциплину, и я считаю, что это правильно. Потому что без дисциплины команды нет. Когда плохо играешь, он может высказать все, что думает о тебе. Но он не просто кричит, что мы кривые, а объясняет какие-то моменты. Были матчи, когда мы первый тайм плохо проводили, но после «горячего» перерыва выходили, и сразу игра складывалась по-другому. Были моменты, когда мы чувствовали энергию от него и заводились.

– А требования по дисциплине цвета носков на обеде касаются?

– Нет, и мы даже можем приходить кушать не все одновременно. В одинаковом мы только на выезды летаем, чтобы была видна команда. На тренировках все знают, что утром в одних майках занимаемся, вечером – в других. По-моему, это запомнить несложно. Штрафы есть: у нас взвешивания каждый день, и за каждый лишний килограмм около тысячи рублей штраф. Я, правда, давно не платил, ха-ха. Все штрафы складываются, и потом можно организовать барбекю.