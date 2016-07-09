Гетце сообщил руководству «Баварии» о своем желании покинуть клуб

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может сменить клубную прописку этим летом. Отмечается, что 24-летний футболист недоволен малым количеством игровой практики в мюнхенской команде, в связи с чем уже уведомил руководство клуба о своем желании покинуть стан чемпионов Германии.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого игрока заинтересован «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Гетце провел лишь 14 матчей, забив три гола и сделав четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.