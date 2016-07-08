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«Порту» может арендовать Лукаса Силву с правом выкупа

8 июля 2016, 13:07
1

«Порту» обратился к «Реалу» с предложением о приобретении хавбека Лукаса Силвы.

По информации источника, «драконы» хотят взять 23-летнего бразильца в аренду до конца сезона с правом выкупа. Отмечается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не видит Силву в составе команды, поэтому мадридский клуб готов вести диалог о продаже игрока.

Кроме того, «Сампдория» и «Галатасарай» также заинтересованы в услугах полузащитника, однако конкретных предложений с их стороны пока не поступало.

Минувший сезон Силва провел на правах аренды в «Марселе», приняв участие в 22 играх Лиги 1.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Испания. Примера Реал Порту Силва Лукас
Комментарии (1)
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RЕАLMADRID1902
1467973139
В Порту очень хороший вариант. Каземиро заметно вырос за сезон в Порту.
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