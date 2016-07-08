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    Долгов: «Полезно пожить в одном номере с Дзюбой»

    Нападающий «Зенита» Павел Долгов, который на сборах в Швейцарии живет в одном номере с Артемом Дзюбой, рассказал о подготовке к новому сезону.

    – Вопрос, который вам невозможно не задать. У вас здесь, в Швейцарии, замечательный сосед по номеру.

    – Артем Дзюба, да. Он на самом деле сразу хотел со мной жить, как с подопечным.

    – А вы сомневались?

    – Нет, конечно! Он много подсказывает. Даже после предыдущей игры объяснил, как и в каких моментах действовать. Где-то похвалил, где-то поругал. Ну и шутит, конечно, много. Оба смеемся. Вдвоем вообще жить интереснее. Я бы сказал, что когда выходило так, что мы были по одному, то это был для нас, молодых, такой нонсенс. И, само собой, уже то, что я живу с таким соседом, это очень полезно.

    – Он вернулся с Евро-2016 в депрессии?

    – Рассказывал, что первые дни да, было очень тяжело. Потом уже рядом с семьей стало полегче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2016 08:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 июля 2016, 08:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И открывать для него бутылки

      -7
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      Рейтинг: +82

      KELT88 8 июля 2016, 08:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто не хотел бы с "Петросяном" по жить)))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > KELT88 8 июля 2016, 09:14

      Ну, Вы уж Долгова со Степаненко не сравнивайте!)))

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