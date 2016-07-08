Данте хочет получить немецкое гражданство

Защитник «Вольфсбурга» Данте хочет получить гражданство Германии. Уроженец Бразилии уже начал готовиться к соответствующему тестированию.

«Обычно для этого нужно прожить в Германии восемь лет, чтобы иметь право претендовать на гражданство. Такой срок у меня наступит в январе будущего года.

Но два необходимых теста я могу пройти и раньше. Из 33 вопросов необходимо ответить правильно на 18. Встречаются в этих тестах и очень сложные вопросы. Но если немного знаешь историю Германии, то справляешься с заданием», – заявил Данте.

В прошедшем сезоне Данте провел в составе «Вольфсбурга» 23 матча, в которых забил один гол.