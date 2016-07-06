Отец Агуэро: «Если Месси уйдет из сборной, то Серхио тоже покинет команду»

Отец нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро Леонель дель Кастильо прокомментировал возможный уход своего сына из национальной команды вслед за Лионелем Месси, который ранее объявил о завершении международной карьеры.

«Если Лео уйдет, то и Серхио, думаю, тоже. Он оставит сборную следующему поколению игроков.

Журналисты говорят, что это конец эры, конец цикла, время уйти в сторону. Критика ранит Серхио. Игроки приезжают из Европы, жертвуя своими каникулами, и не получают за это ничего, потому что Аргентинская федерация футбола не платит им. При этом организация жизни сборной ужасна, во время поездок все идет не так. Приходится часами ждать самолета в аэропорту.

Серхио мог бы играть вместе с Игуаином. «Барселона» использует в атаке Месси, Суареса и Неймара – так и нужно играть, особенно в финале, где надо выйти и победить. В матче с Чили мы подарили соперникам 70 минут, играя с тремя травмированными футболистами в составе. Все это знают. Мы слишком долго думали в том матче», – сказал Леонель дель Кастильо.