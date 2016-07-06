Нойштедтер: «Фенербахче» стал лучшим вариантом для меня»

Игрок сборной России Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от своего перехода в «Фенербахче».

«Очень рад быть здесь. Я стал игроком большого клуба, который имеет свои традиции и огромное количество болельщиков. Надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи «Фенербахче».

Я могу выступать в центре защиты и полузащиты. Имею навыки выступления на обеих позициях. Готов играть там, где скажет тренер.

Хотел попробовать свои силы за пределами Германии, поэтому «Фенербахче» оказался наилучшим вариантом для меня», – сказал Нойштедтер.