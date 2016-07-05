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    Бабаев: «У нас нет альтернативы Игнашевичу»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб сделал правильно, продлив контракт с Сергеем Игнашевичем до окончания сезона-2016/17.

    «Сергей вернулся в клуб после краткосрочного отпуска. Мы буквально сразу же встретились, в течение 10 минут все обсудили и подписали контракт. Мы рады, что Сергей продолжит защищать цвета ЦСКА. Это один из наших самых опытных и по-настоящему «армейских» футболистов. Выиграл несколько чемпионств, является одним из лидеров по количеству матчей. Как показывает время, особой альтернативы ему нет. В сборной он также пока незаменим, отдает там все силы. Молодым есть чему поучиться у Игнашевича», — подчеркнул Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 07:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 июля 2016, 18:02

      нет альтернативы 37-летнему защитнику? Тогда все очень плохо..

      0
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 5 июля 2016, 15:30

      Чего то сил у него совсем не осталось, чтобы на евро 2016 хоть чуточку отдать.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2016, 14:22

      Заклинания читают....Незаменимый....Любого с дубля выпускай на замену и не заметите,как через 10 игр у молодого ттд станут сопоставимыми с незаменимым.Дуру гонят.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 июля 2016, 13:42

      Ни одного отбора в 3 матчах на Евро! Суперзащитник! Ему нет альтернативы ни в клубе, ни в сборной!

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 13:31

      .....конееечно!!!...они так обрааадовались, что подписали священную корову!!!...после евро же на нее начали охоту реал и псж!!!...а она, бедная, в припрыжку прибежала в цска, пока есть возможность подписать контракт.....клоуны!!!!

      2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 5 июля 2016, 13:23

      Чемпионы России? мы уже на евро увидели какие опытные у нас игроки и чего Цска на самом деле стоит а точнее не стоит и ломанного гроша за такую игру .

      3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 июля 2016, 10:24

      Будет до ста лет играть

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 июля 2016, 09:49

      Никто и не спорит,что он опытный футболист,только в ведущих европейских командах не принято иметь незаменимых-всегда есть практически равноценная замена! А у вас в дубле защитники по много лет
      парятся,а все никак не могут попасть в основу и причины тут две: либо футболисты никакие либо тренеры не те!

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 5 июля 2016, 09:27

      Его и вынесут с поля в последний путь

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 5 июля 2016, 08:38

      в цска пусть еще по пылит.а вот в сборной уже делать нечего.

      4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > sergan113 5 июля 2016, 13:33

      .....ты сказал - пылит???...ни че не перепутал???....эта старая кляча сейчас может только песочком сыпать!!!!

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