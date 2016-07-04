Зе Луиш: «Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о своем первом сезоне в составе московского клуба, а также поставил цели перед собой на новый сезон.

– Каким оказался для вас первый сезон в «Спартаке»? Насколько оправдались ожидания от перехода?

– Многие вещи были непонятны, кроме того, наложилось и то, что были травмы, я физически не был готов на сто процентов. В новом сезоне все будет иначе.

– В чем собираетесь прибавлять в новом сезоне, какие цели вы ставите перед собой?

– Самое главное, чтобы я стал регулярно забивать.

– Может, планируете 15 голов за сезон?

– Не буду называть цифры, но постараюсь забить как можно больше.

– Насколько вы освоились в «Спартаке»? Почувствовали ли вы себя своим в команде?

– Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак».

– Насколько конкуренция за место в основном составе вас мотивирует или наоборот нервирует?

– Я не боюсь конкурентной борьбы, я делаю свою работу и стараюсь ее выполнять хорошо. Все остальное зависит от тренера.