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  • Зе Луиш: «Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак»

Зе Луиш: «Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак»

4 июля 2016, 12:56
6

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о своем первом сезоне в составе московского клуба, а также поставил цели перед собой на новый сезон.

– Каким оказался для вас первый сезон в «Спартаке»? Насколько оправдались ожидания от перехода?

– Многие вещи были непонятны, кроме того, наложилось и то, что были травмы, я физически не был готов на сто процентов. В новом сезоне все будет иначе.

– В чем собираетесь прибавлять в новом сезоне, какие цели вы ставите перед собой?

– Самое главное, чтобы я стал регулярно забивать.

– Может, планируете 15 голов за сезон?

– Не буду называть цифры, но постараюсь забить как можно больше.

– Насколько вы освоились в «Спартаке»? Почувствовали ли вы себя своим в команде?

– Чувствую себя членом большого коллектива под названием «Спартак».

– Насколько конкуренция за место в основном составе вас мотивирует или наоборот нервирует?

– Я не боюсь конкурентной борьбы, я делаю свою работу и стараюсь ее выполнять хорошо. Все остальное зависит от тренера.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (6)
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Mr Abdullaev
1467626723
Членом
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Kulima
1467627526
В точку сказал! Спартак это не клуб, а дружный коллектив)
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REDWHITE_
1467627907
В этом году будет огорчать Зеньку и Коней))) аха-ха
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Maxim Nik
1467635900
Забивай и не только головой, ноги тоже можно хоть иногда использовать.
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SpazMatikus
1467643626
Давай Зе,ждем самой яркой игры в этом сезоне!Красивых голов, мощной атаки!
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