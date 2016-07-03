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    РФПЛ изменит календарь чемпионата из-за Кубка Конфедераций

    РФПЛ изменит календарь сезона-2016/17 из-за проведения в России Кубка Конфедераций.

    «Вскоре будет утвержден окончательный вид календаря. К нам поступило несколько обращений от оргкомитета чемпионата мира 2018 года за подписью Алексея Сорокина с просьбой после определенных дат не проводить матчи на аренах, которые задействованы в Кубке конфедераций. Поэтому календарь чуть шлифовался – незначительно, но кое-какие изменения с учетом обращений Минспорта и оргкомитета «Россия-2018» там будут», – заявил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

    Отметим, последние матчи чемпионата на стадионах, которые примут Кубок Конфедераций, должны были пройти 18 мая 2017 года, а сам турнир стартует 17 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2016 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      palych1974 4 июля 2016, 05:07

      А лучше изменения в календаре внести 31 декабря 2016 - подарок на Новый Год!

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