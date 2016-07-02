Президент «Лиона»: «По Вальбуэна есть предложения от «Фенербахче» и из Китая

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о будущем полузащитника Матье Вальбуэна.

«Решать предстоит ему самому. Мне Вальбуэна нравится, хотя он провел и не очень удачный сезон. Если он решит остаться, мы будем только рады.

Несколько дней назад я был в Китае и беседовал там о возможной продаже Вальбуэна. Кроме того, есть предложения от турецких клубов, среди которых – «Фенербахче». Сейчас все зависит от игрока», – приводит слова Оласа Get French Football News.

Вальбуэна стал футболистом «Лиона» в 2015 году, перейдя из «Динамо». Его нынешний контракт с французским клубом рассчитан до 2018 года.