Орлов: «Кержаков заменит Халка? Халка не заменить. Он – харизма, а Кержаков только забивает»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков не сможет заменить покинувшего команду форварда Халка. Напомним, бразилец перешел в китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

– Пару слов и по будущему Кержакова можно?

– Ну сказал же главный тренер: «Александр, я к тебе отношусь с уважением, хочу видеть тебя в команде. Но только если ты будешь лучшим – будешь играть».

– Может, он заменит Халка?

– Халка не заменить. Это харизма, игрок, который делает результат, раздает передачи и забивает. Саша же только забивает. Спорт стоит на четырех китах. Первый – ОФП, общая физическая подготовка. Посмотрите, чем берет Исландия, сколько они бегают! Значит, себя подготовили к таким нагрузкам. И когда Овчинников говорит, что физически команда была хорошо готова, он, наверное, лукавит. Мы же смотрели матчи. Второй кит – техника, работа с мячом. Третий – тренер. Четвертый – психология. Все! Если эти умения у тебя более-менее в порядке и ты уверен в себе, то ты Витсель. У него же брака процента четыре, и бегает весь матч при этом! И Кержаков должен быть физически готов, способен сделать рывок…