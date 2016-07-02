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  • Орлов: «Кержаков заменит Халка? Халка не заменить. Он – харизма, а Кержаков только забивает»

Орлов: «Кержаков заменит Халка? Халка не заменить. Он – харизма, а Кержаков только забивает»

2 июля 2016, 13:16
12

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков не сможет заменить покинувшего команду форварда Халка. Напомним, бразилец перешел в китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

– Пару слов и по будущему Кержакова можно?

– Ну сказал же главный тренер: «Александр, я к тебе отношусь с уважением, хочу видеть тебя в команде. Но только если ты будешь лучшим – будешь играть».

– Может, он заменит Халка?

– Халка не заменить. Это харизма, игрок, который делает результат, раздает передачи и забивает. Саша же только забивает. Спорт стоит на четырех китах. Первый – ОФП, общая физическая подготовка. Посмотрите, чем берет Исландия, сколько они бегают! Значит, себя подготовили к таким нагрузкам. И когда Овчинников говорит, что физически команда была хорошо готова, он, наверное, лукавит. Мы же смотрели матчи. Второй кит – техника, работа с мячом. Третий – тренер. Четвертый – психология. Все! Если эти умения у тебя более-менее в порядке и ты уверен в себе, то ты Витсель. У него же брака процента четыре, и бегает весь матч при этом! И Кержаков должен быть физически готов, способен сделать рывок…

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Халк Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Саня БУБА
1467456349
....та почему же!!!....можно закрыть сашу в тренажерном зале на три месяца, кормить мясом....потом загримировать его под халка как в ток-шоу один в один....потренировать его быть левой в сторону ворот (халк тоже не всегда попадает)....чем не халк, а???
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exreporter
1467456538
Халк очень вредный игрок. Он тянет на себя все одеяло. Ему отдают инициативу, боясь сделать хуже. Для Зенита его уход благо.
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river31
1467458299
"Кержаков только забивает" Иногда...
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Vasilii1958
1467460544
Кержаков по воротам мажет а по враторям ногой по лицу поподаит иуда вали из футбола фуфель
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gor77
1467462489
Как-то не патриотично. А ведь раньше, помнится, тов. Орлов сетовал, что Кержакова нет в составе команды. ЧуднО! )))))
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mik1954
1467472709
Что за ерунда, при всем уважении к Саше Халка он заменить сможет только во сне....
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джон базелон
1467525868
Халк в Зените вообще не показал свой уровень!Посмотрите его выступление в Порту!Та же картина и с Витселем!Орлов конечно редкостный клоун,у него дома посуда с лицом Халка,вся квартира в его постерах и ходит он по дому в его маске!Надо быть объективными и честными.Конечно он лучший игрок в РФПЛ,но это лишь показывает уровень нашего чемпионата.Как он в сборной играл??Его потом вообще перестали вызывать.
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Zeff
1467552903
Это чуждая нам харизма. А Кержаков пусть забивает и побольше.
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