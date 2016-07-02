Тихонов: «Я против лимита на легионеров, я за его полную отмену»

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался касательно лимита на легионеров. По мнению специалиста, лимит следует отменить.



«Да, мальчишки сидят. Но если бы у них была здоровая конкуренция в команде и они не думали, что, имея российский паспорт, в любом случае выйдут на поле, то в нашем футболе не было бы сумасшедших зарплат, а у игроков, как в прежние времена, появились бы огромные амбиции пробиться наверх. Сейчас же российские игроки знают: есть паспорт, в число шести они попадают без проблем.



Я против лимита на легионеров, я за его полную отмену. Пускай мальчишки растут и сами пробиваются наверх. Поможет ли вырасти конкуренция с иностранцами? Конечно! Иначе, повторю, даже если легионеры очевидно выше уровнем, ты всe равно понимаешь, что будешь играть из-за паспорта. Я за наших ребят и за здоровую конкуренцию. У нас же ввели искусственные ограничения, поэтому всe и стоит на месте», — сказал он.