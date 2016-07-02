Колодин: «Казахи в степи воткнули ворота и пытаются говорить о футболе»

Защитник «Алтая» Денис Колодин рассказал об уровне футбола в казахской первой лиге.

— В ней есть несколько команд, демонстрирующими неплохой футбол, и два-три клуба, укомплектованные детьми. Есть и коллективы, которые просто не дают играть в футбол. Их цель — только мешать игре, какой уж тут футбол?

— А как вам футбольные поля?

— В первой лиге они оставляют желать лучшего. На них проще разрушать, чем показывать зрелищную игру… Что я могу ещe сказать? Не мне, наверное, думать о полях, если руководителям казахского футбола это не нужно. Иногда кажется — просто в степи воткнули ворота и пытаются говорить о футболе.

— Есть уверенность, что выйдете в элиту?

— Шансы есть и у нас, и у «Кайсара» и у «Кызылжара». Предстоит упорная борьба. Мы к ней готовы.

— У вас годовой контракт с «Алтаем». Если команда пробьется в элитный дивизион, останетесь в Казахстане?

— Пока размышлять на эту тему не считаю нужным. Если займем первое место, можно будет рассмотреть вопрос.