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«Спартак» пытался приобрести Чорлуку за 8 миллионов

1 июля 2016, 21:04
16

Московский «Спартак» предпринял попытку купить защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку, однако сумма в размере восьми миллионов евро не устроила руководство красно-зеленых. Тем не менее, спартаковцы могут увеличить сумму трансфера.

Сообщается также, что «Спартак» предлагает Чорлуке такие же условия, как и в «Локомотиве», но с более продолжительным контрактом. Ранее сам футболист заявил о том, что не намерен переходить в другой российский клуб.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (16)
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ФК Зенит всея Руси
1467397117
Пора переименовать ФК "СПАРТАК" -- в ФК "ОБЛОМОВ". - цитата: "Что б они ни делали -- не идут дела..."
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ФК Зенит всея Руси
1467397377
Надо же, как они осмелели даже подумать такое: Чорлука - и в эту гниль беспросветную! Одно слово: краснобелые идиoты.
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Антибиотик
1467397556
Да не перейдет Чорлука в Спартак, смысл менять шило на мыло (я имею ввиду один и тот же чемпионат). Если уйдет, то только в европейский клуб более высокого уровня.
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mdu86
1467398116
Попытка не пытка :))
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GeorgeXIII
1467408373
Зачем?
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NapaS
1467410056
для игрока нет никакого смысла, для Спартака само собой впрок
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LokoGoGo
1467530549
Что-то много сплетен развелось
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