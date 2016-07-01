«Спартак» пытался приобрести Чорлуку за 8 миллионов

Московский «Спартак» предпринял попытку купить защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку, однако сумма в размере восьми миллионов евро не устроила руководство красно-зеленых. Тем не менее, спартаковцы могут увеличить сумму трансфера.

Сообщается также, что «Спартак» предлагает Чорлуке такие же условия, как и в «Локомотиве», но с более продолжительным контрактом. Ранее сам футболист заявил о том, что не намерен переходить в другой российский клуб.

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