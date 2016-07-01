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    Мурильо будет получать в «Зените» 4 миллиона в год

    «Зенит» готов предложить защитнику «Интера» Джейсону Мурильо контракт на четыре года с ежегодной зарплатой в размере 4 миллионов евро, сообщает Corriere Dello Sport. На данный момент ведутся переговоры с итальянским клубом.

    «Интер» планирует выручить за своего футболиста около 10-15 миллионов евро, а также права на защитника Эсекьеля Гарая. В прошедшем сезоне Мурильо провел 34 матча в Серии А, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 12:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 1 июля 2016, 15:36

      пилим народные баббки??))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 1 июля 2016, 15:36

      Дзюба будит завидовать ему что больше получаит

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 1 июля 2016, 15:35

      Вообще-то гарай гораздо лучше мудильо, и они должны быть счастливы отдать мудильо за гарая без доплаты. Но я так понял, что они хотят кроме гарая получить еще 15 миллионов евро? Абсурд. Если Зенит на это пойдет, значит клоуны Газпром-цирка окончательно спятили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 1 июля 2016, 17:08

      Просто с Зенита все делают ноги,никому неохота болтаться внизу таблицы.Берут тех,кто не в курсе)))

      -3
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      Рейтинг: +101

      Ver 1 июля 2016, 15:17

      А получится, "хрен редки не слаще"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 июля 2016, 15:05

      Нахрена Гарая менять на хрен пойми кого?!

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax > ManUtd-Volgograd 1 июля 2016, 15:16

      Гарай уйти хочет

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 июля 2016, 14:45

      да нет он у нас замерзнет, Колумбия же

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 июля 2016, 14:18

      Нихера себе запросы, если учесть,что Гарай 23 ляма стоит,а Мурильо 18.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2016, 14:02

      кто такой бред тут пишет Интер уже отказал Зениту так что никакого Мурильо не будет

      1
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      Рейтинг: +82

      KELT88 1 июля 2016, 13:56

      Дэбилизм

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      Рейтинг: +44

      Днестряне 1 июля 2016, 13:41

      Конечно готов))В Зените он же деньги заработать сможет)))
      Главное что бы он отыгрывал эти деньги

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