«Реал» предложил «Баварии» за Алабу € 65 млн

Мадридский «Реал» готов повысить свое предложение по трансферу защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. За футболиста сборной Австрии испанцы готовы выложить не менее 65 миллионов евро в текущее межсезонье. Напомним, ранее эта сумма не превышала 50 миллионов. Она не устроила «Баварию». Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге однозначно высказался, что за такую сумму его клуб не намерен расставаться со своим футболистом.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Алаба сыграл в чемпионате Германии 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

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