Терехов: «Лудогорец» на голову выше команд ФНЛ»

Защитник «Динамо» Сергей Терехов после товарищеского матча с «Лудогорцем», который закончился со счетом 1:1, поделился своими впечатлениями от возвращения в столичный клуб

– Считаю, что в целом нам игра давалась – довольно плотно действовали в обороне, развивали быстрые атаки, создавали моменты. Жаль, что отличиться удалось лишь однажды. Только в концовке подустали, на контрдействия сил не хватало, хотя и моментов у своих ворот создать не позволили.

– У тебя богатый опыт выступления в ФНЛ. Мог бы сравнить команды нашей первой лиги с «Лудогорцем»?

– Конечно, «Лудогорец» на голову выше команд ФНЛ. Посмотрите хотя бы, сколько игроков сборных играет в составе чемпиона Болгарии. У них много быстрых техничных футболистов, они хорошо комбинируют.

– Ты принял активное участие в голевой комбинации. Любишь подключаться к атакам?

– Главный тренер просит крайних защитников по возможности участвовать в атаках. Если свободная зона зовет ее заполнить, то это, конечно, надо делать. Другое дело, что помощь нападению не должна идти в ущерб обороне.

– Ты вернулся в «Динамо» после нескольких лет отсутствия. Насколько легко было влиться в коллектив?

– Многих молодых ребят я помню, когда они только-только начинали в дубле, теперь же играют заметную роль в основе. С кем-то пересекался в ФНЛ. В общем, никаких проблем с адаптацией не возникло. К тому же у нас вообще сложился очень дружный коллектив, все общаются между собой, нет никаких разделений на группы, каждый чувствует себя комфортно.