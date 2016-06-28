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    Бердыев может покинуть «Ростов» в любое время

    Курбан Бердыев может оставить пост главного тренера «Ростова» до старта нового сезона. В новом контракте специалиста с клубом есть пункт, по которому Бердыев имеет право прекратить сотрудничество в любое время в одностороннем порядке. При этом специалист не будет нести финансовых обязательств за преждевременное расторжение соглашения.

    Ранее сообщалось, что представители РФС вышли на связь с Бердыевым, который может стать новым главным тренером сборной России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.06.2016 15:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 июня 2016, 11:24

      Может, но не надо....он очень нужен Ростову!

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 29 июня 2016, 09:06

      Если и уходить Бердыеву с Ростова то только за рубеж, Турция , Испания, Азербайжан. Здесь только ждет потеря квалификации, улюлюкания завистников,потеря драгоценного времени в силу возроста, большие разочарования и необъективная критика.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 29 июня 2016, 07:44

      Было бы интересно посмотреть его в сборной, возможно ли сытую цсковско-зенитовскую подробку научить играть?!

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 28 июня 2016, 21:05

      Если бы по совместительству было бы прекрасно для "Ростова",сборной России и для всех!

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 28 июня 2016, 18:51

      .....сейчас такие предложения всем разослали....и бышовцу, и ярцеву, и газзаеву и даже карпину.......скоро состоится заседание с приглашением ведущих экспертов россии, всех послушают и вынесут коллегиальное решение - кого ставить из тех, кто утвердительно ответил на предложение, либо будут рассматривать другие кандидатуры (пелегрини, адвокаат, хиддинк и т.д. по старому откатному сценарию от мутко)

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 28 июня 2016, 17:58

      Он мужик, не кинет вообщем Ростов.

      3
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      Рейтинг: +112

      Hren 28 июня 2016, 16:19

      Бердыев- хороший тренер

      7
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > Hren 28 июня 2016, 19:01

      хороший но работая с черепахами - потеряет авторитет

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 28 июня 2016, 16:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это лживая инфа!!!

      -4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 28 июня 2016, 15:58

      Вот это номер.....

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июня 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бердыр в сборной ноль и чего за него зацепились?

      -18
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      Рейтинг: +407

      18JG > vladimir-7 28 июня 2016, 16:16

      Он еще там не работал, но уже ноль? Это круто!

      11
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > vladimir-7 28 июня 2016, 19:03

      команды которые он тренировал играли хорошо
      другое дело выбора игроков нет- это проблема

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