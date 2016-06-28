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Руни верит в светлое будущее Англии

28 июня 2016, 06:13
2

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что вылет его команды с Евро-2016 открывает новые перспективы в будущем.

«Я расстроен таким результатом, его сложно принять. У нас были отличные шансы, мы забили быстрый гол, но потом два пропустили. После матча Рой Ходжсон сообщил нам о своем решении покинуть команду. Он поблагодарил каждого футболиста, а многие при нем дебютировали в национальной команде.

Сейчас сложно в это поверить, но у сборной Англии светлое будущее. Нам нужно постараться быстро преодолеть последствия этого поражения», – заявил Руни.

Напомним, сборная Англия покинула Евро-2016 после поражения от Исландии в матче 1/8 финала, который закончился со счетом 1:2.

Источник: Goal.com
Чемпионат Европы Англия Англия Руни Уэйн
Комментарии (2)
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Serjik78
1467108421
Англия - просто переоцененный фаворит, как и всегда. Последний крупный успех - 3е место на ЧЕ в 96, а до этого выиграли ЧМ в 66 и 3е место ни ЧЕ в 68.
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kauk
1467108457
команда очень молодая на чм2018 она себя проявит
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