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    Михалик продлил контракт с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Тарас Михалик продлил на один год контракт с московским клубом. Об этом сообщил агент футболиста Андрей Зеленский.

    «Он продлил контракт с клубом. У него была опция «+1», которую клуб и игрок активировали, поэтому Тарас на год еще остается в «Локомотиве». При этом у футболиста были предложения от других команд – турецких, греческих, был вариант с австрийским «Рапидом». Но Михалика не устроил финансовый аспект – там предлагали меньшую заработную плату», – сообщил агент.

    Источник: ТАСС

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    27.06.2016 17:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 июня 2016, 08:15

      Почему его многие троллят? Я всегда уверен в нем. Надежно центрполя и защиту прикрывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 28 июня 2016, 05:57

      Норм игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 27 июня 2016, 18:31

      Логично. Дюрицу отпустили, денег на трансферы нет - что ещё остаётся делать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 июня 2016, 18:15

      Лучше бы Дюрицу оставили

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 27 июня 2016, 18:00

      зачем он? неужели одного Тарасова мало?

      1
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