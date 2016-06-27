Источник: Широков избил Мамаева, заступившись за Слуцкого

Стали известны подробности появления рассечения над бровью у полузащитника сборной России Павла Мамаева. Сообщается, что хавбека «Краснодара» в преддверии матча с Уэльсом ударил капитан национальной команды Роман Широков.

«После матча со Словакией Мамаев зашел в раздевалку сборной и начал возмущаться, что Леонид Слуцкий выпустил его только во втором тайме. «Мертвые словаки, с ними даже вничью стыдно играть, а мы про..... этим лохам. Ну а х..., если тренер ставит в состав это г...но (и показывает при этом на Нойштедтера) и только в перерыве выпускает нормальный состав», — почти орал Мамаев. Слуцкий при этом находился в раздевалке и все сказанное адресовалось, конечно, ему. При этом Леониду Викторовичу удалось сдержать свои эмоции, и он просто предложил Мамаеву успокоиться и извиниться. Тот промолчал и ушел в душ.

На следующий день Слуцкий еще раз предложил Мамаеву извиниться перед всеми футболистами. Мамаев на это отреагировал резко, стал орать, что не понимает вообще, о чем идет речь. Слуцкий разозлился и намекнул на то, что не зря в свое время убрал его из ЦСКА. Мамаев еще больше распалился и стал оскорблять Слуцкого. Словесная перепалка продолжалась еще несколько минут.

На плановых занятиях в тренажерном зале Мамаев опять пустился в пространные рассуждения о профпригодности Слуцкого. И тут уже не выдержали нервы у Широкова. Он подошел и резко ударил Павла в глаз. Игроки ЦСКА тут же окружили Мамаева и дали понять, что если тот начнет рыпаться, получит еще не один раз. Мамаев сразу притих и больше не открывал свой рот на Слуцкого. В итоге открытая тренировка началась без Мамаева, который по официальной версии ушибся в тренажерном зале. Потом уже на установке перед матчем с Уэльсом Слуцкий совершенно спокойно сказал Мамаеву: «Если ты такой крутой, иди и докажи это в игре». И Мамаев действительно вышел в стартовом составе», – сообщает источник, близкий к ситуации.

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