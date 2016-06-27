Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орещук: «Погребняк не хочет играть в ФНЛ»

27 июня 2016, 11:49
5

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что форвард Павел Погребняк намерен перейти в один из клубов Премьер-лиги. Напомним, что по итогам минувшего сезона «Динамо» понизилось в классе.

«Павел Погребняк хочет остаться в РФПЛ. Не вижу в этом ничего плохого. Если у него получится и мы найдем компромисс с каким-то из клубов, Паша останется в Премьер-лиге, а через год, дай бог, если у нас получится решить задачу, будем вновь рады видеть его в нашей команде. Если он не уйдет в данный момент, то останется боевой единицей в «Динамо», — сказал Орещук.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pro100Kid
1467018091
И не нужно это дерево Динамо,особенно на такой огромной зарплате, тем более судя по кол-ву трансферов проблем с заменой Погребняка не будет.
Ответить
life85
1467018610
Хочет играть в РФПЛ , так пусть выведет туда Динамо ... А то всё на халяву хочет...
Ответить
kykyi
1467019729
Похоже, он играть нигде не хочет. Денег хочет, а играть, нет.
Ответить
Kulimen
1467020696
Посмотрел его статистику за этот год - удручает. Ему не то что ФНЛ, а даже в ПФЛ играть нельзя.
Ответить
Pourport
1467024010
Дерево не хочет играть в ФНЛ?)Правильно нечего там ему делать,максимально 3 дивизион Цемент Михайловка
Ответить
Главные новости
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
1
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
1
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
3
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+