Орещук: «Погребняк не хочет играть в ФНЛ»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что форвард Павел Погребняк намерен перейти в один из клубов Премьер-лиги. Напомним, что по итогам минувшего сезона «Динамо» понизилось в классе.



«Павел Погребняк хочет остаться в РФПЛ. Не вижу в этом ничего плохого. Если у него получится и мы найдем компромисс с каким-то из клубов, Паша останется в Премьер-лиге, а через год, дай бог, если у нас получится решить задачу, будем вновь рады видеть его в нашей команде. Если он не уйдет в данный момент, то останется боевой единицей в «Динамо», — сказал Орещук.